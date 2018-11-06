Ночью в Москве ощущался сильный запах сероводорода

В ночь на вторник, 6 ноября, в некоторых районах Юго-Восточного административного округа Москвы ощущался сильный запах сероводорода. Согласно последней информации, показатели были существенно превышены.

Специалисты ранее сегодня подчеркнули, что уровень сероводорода в воздухе превысил нормативы в 3,5 раза. Как сообщает "Росбалт", особенно ощущался запах на улице Гурьянова в Печатниках, а также в районах Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Рязанский, а также Новокосино.

Напомним, до этого неблагоприятная экологическая обстановка была замечена в столице ночью 18 октября. Норма тогда была превышена в 3,4 раза.