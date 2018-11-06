"Сделано в Челябинске": Как любовь к рыбалке превратилась в бизнес

В среду, 31 октября, в эфир «Челябинского эха» вышла седьмая программа «Сделано в Челябинске». Гостем стал финалист одноименной бизнес-премии, ди⁠ректор производственной фирмы «Мастер» Денис Степанов. Анализировать его бизнес помогал эксперт проекта — вице-председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член правления общественного отраслевого объединения работодателей «СоюзМаш России» Дмитрий Клеутин.

ООО Производственная фирма «Мастер» основано в 2014 году. Сфера деятельности: производство товаров для активного отдыха. В частности, компания выпускает и продает зимние и летние кемпинговые палатки под брендами «Снегирь» и Polar Bird.

Бизнес начинался с хобби: создатели увлекаются зимней и летней рыбалкой, и, так как при использовании палаток других производителей находились досадные недочеты, родилась идея разработать продукт, отвечающий требованиям пользователя и учитывающий мелочи, которые зачастую оказываются существенными.

Первым стартовало производство зимних палаток — это произошло в 2014 году. Как говорят в компании, за короткий срок продукция завоевала большую нишу на рынке. Производители считают, что выбиться в лидеры удалось благодаря особой конструкции системы «Куб», позволяющей поставить палатку за минуту, а этоо немаловажно в суровых зимних условиях.

В 2016 году началось производство летних палаток. Были учтены «фишки», показавшие себя в зимних вариантах, а именно стеклокомпозитный каркас, благодаря которому палатка собирается моментально, а также контактная лента для крепления пола и юбка по низу палатки, защищающие от холодного воздуха и насекомых.

Продукция компании «Мастер» представлена на российском и международном рынках. Так, в странах Скандинавии палатки челябинского производителя по популярности обогнали американских конкурентов, отметили в компании «Мастер».

В ближайшие пять лет производственная фирма планирует расширить присутствие на европейском рынке, увеличив объемы продаж с имеющимися партнерами и заключив контракты с новыми. Также в планах — расширение модельного ряда.