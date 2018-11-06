Глава Волгоградской области предлагает кормить всех первоклассников бесплатно

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил идею о предоставлении бесплатных школьных завтраков для первоклассников. Соответствующие меры предлагается принять с 1 января будущего года.

Политик призвал обеспечить абсолютно всех первоклассников Волгоградской области бесплатным горячим питанием вне зависимости от дохода семьи. Средства на это предлагается брать из областного и местных бюджетов, передает РИА "Новости" данные пресс-службы администрации региона.

Отметим, что в настоящий момент примерно сорок процентов школьников в Волгоградской области, которые входят в льготную категорию, завтракают бесплатно.