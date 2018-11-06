Эксперт: Сокращение числа алкомагазинов россиянам не поможет

В России в 2,5 раза может сократиться количество магазинов с алкоголем и табаком. С предложением установить лимит примерно до 50 магазинов на 100 тысяч человек выступил экспертный совет при правительстве. Об этом говорится в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография», сообщают «Известия».

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил, почему сокращение числа магазинов, продающих алкоголь, не поможет уменьшить потребление спиртного среди населения, пишет НСН.

«Никаких оснований для сокращения числа торговых точек в России нет. Я всегда привожу пример: какая вам разница, вокруг вашего дома, например, пять магазинов продают алкоголь или два магазина, то есть в 2,5 раза меньше. Вы что, от этого в 2,5 раза меньше пить начнете? Да ни на миллиграмм вы меньше не начнете, потому что поводы и причины остаются прежние», — отметил эксперт.