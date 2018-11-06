Правительство РФ утвердило правила проверки пользователей мессенджеров

Правительство Российской Федерации утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров. Постановление "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Сервисы будут доступны только гражданам, на кого оформлен номер телефона. Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев 27 октября. Правила вступят в силу через 180 дней со дня опубликования.