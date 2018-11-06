Правительство РФ утвердило правила проверки пользователей мессенджеров
6 ноября 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Российской Федерации утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров. Постановление "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Сервисы будут доступны только гражданам, на кого оформлен номер телефона. Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев 27 октября. Правила вступят в силу через 180 дней со дня опубликования.
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