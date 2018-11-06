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На Михеевском ГОКе смогут извлекать больше меди
6 ноября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Теперь на Михеевском ГОКе будут извлекать до 90 и более процентов меди в концентрат. Это стало возможным благодаря внедрению дополнительного третьего цикла измельчения руды.
Сейчас специалисты заканчивают пусконаладочные работы, но уже ясно, что благодаря четырем новым машинам (шаровым мельницам и пневмомеханическим флотомашинам Outotec из Финляндии по 500 кубометров каждая) выход меди вырос на 3-4 процента, а впоследствии вырастет с 85 до 90 процентов и выше. На эти цели предприятие направило 4.3 миллиарда рублей.
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