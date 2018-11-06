В Москве ЧП произошло 5 ноября на станции метрополитена "Цветной бульвар": сотрудник полиции застрелил собаку, натравленную на него. Вчера вечером, около 20:20 в вестибюль станции "Цветной бульвар" столичной подземки зашел мужчина в грязной и пачкающей одежде и с собакой без намордника и поводка.

Неприятный мужчина возмутил пассажиров. Сотрудник полиции, который нес службу в вестибюле станции метро, сразу отреагировал на инцидент и вежливо попросил мужчину покинуть вестибюль и начал выводить его в сторону выхода со станции. Официальные представители метрополитена сообщили, что мужчина натравил на полицейского свою собаку. Собака громко залаяла, начала скалиться и бросаться на сотрудника полиции и мимо проходящих пассажиров метро. Стражу порядка пришлось применить служебное оружие. Полицейский застрелил собаку.

Хозяина пса сопроводили в отделение полиции. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психдиспансере, а в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.