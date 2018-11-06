Минобороны РФ прокомментировало обвинения США в опасном перехвате их самолета: "Заявление командования американских ВМС в Европе и Африке о небезопасных действиях российского истребителя Су-27 во время перехвата американского самолета-разведчика у границ РФ не соответствует действительности".

Пилоты Су-27 действовали с соблюдением всех мер безопасности, приближаясь к самолету радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США приблизился к российским границам над Черным морем 5 ноября. Су-27 сопровождал американский военный самолет на безопасном расстоянии. Однако США заявили, что действия экипажа российского истребителя вызвали "турбулентность" и "подвергли пилотов риску".