Дорожные войны между водителем и пешеходом. Побеждают пешеходы

Российские законодатели собираются совершить очередной наезд на автомобилистов. Они намерены освободить пешеходов от обязанности компенсировать материальный ущерб водителям, в случае установления вины пешехода. Таким образом королём дорог станет вовсе не автомобиль, а человек.



Уже сейчас согласно статьи 1079 Гражданского Кодекса РФ, водитель оплачивает ущерб, нанесённый автомобилем пешеходу вне зависимости от наличия или отсутствия своей вины. Некоторые недопропорядочные пешеходы пытаются заработать на этой прорехе в законодательстве. Требуют с водителей запредельные компенсации за причинённый вред здоровью и моральный ущерб. Такой случай произошёл с несовершеннолетним в Санкт-Петербурге, который выскочил на самокате на проезжую часть прямо под колёса бронированного автомобиля инкассации банка. Водитель, нарушив инструкции, оказал помощь мальчику, но родители попытались взыскать с банка 500 тыс. руб. Тогда банк потребовал компенсировать материальный ущерб, нанесённый авто. Но суд пока на стороне пешехода.



Последний оплот водителей - союз автостраховщиков, который, похоже, собирается сдать своего клиента, согласившись на отмену компенсации материального ущерба с виновника-пешехода. Таким образом на российских дорогах побеждает слабый. Вызовет ли это войну между водителями и пешеходами, увидим в ближайшее время.



