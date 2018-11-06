Трое пострадавших при нападении на керченский колледж выписаны из больниц

В крымском минздраве утром во вторник, 6 ноября, сообщили, что с конца прошлой недели из больниц были выписаны трое пострадавших в ходе стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

Уточняется, что семеро раненых в настоящий момент остаются на стационарном лечении. Известно, что состояние двух человек оценивается как средней тяжести, а еще пятерых – как легкое, передает РИА "Новости".

Напомним, 17 октября, студент напал на керченский колледж. Погибли двадцать человек, а сам "стрелок" добровольно ушел из жизни после содеянного. По факту случившегося в учебном заведении было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но впоследствии его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.