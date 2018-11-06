Синоптики обрадовали москвичей: ноябрь в столице будет аномально теплым

Синоптики во вторник сделали заявление, которое обрадует жителей Москвы и Подмосковья. Согласно последней информации специалистов, в столице и области в этом году ноябрь будет аномально теплым.

Подчеркивается, что в течение этой недели москвичей ожидают солнечная погода и отсутствие осадков, что не является характерным для данного месяца. В дневное время воздух будет прогреваться до плюс 7 градусов – эта температура считается нормой для середины октября. Как сообщает газета "Известия", количество солнечных дней в Москве будет в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Предполагается, что тонкий снежный покров ляжет на землю лишь в самом конце ноября. Метеорологи также считают, что суровой зимы в 2019 году не будет.