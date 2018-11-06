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//Общество 13+

Синоптики обрадовали москвичей: ноябрь в столице будет аномально теплым

6 ноября 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики обрадовали москвичей: ноябрь в столице будет аномально теплым
фото: pixabay.com

Синоптики во вторник сделали заявление, которое обрадует жителей Москвы и Подмосковья. Согласно последней информации специалистов, в столице и области в этом году ноябрь будет аномально теплым.

Какой будет погода в Москве эту неделю

Какой будет погода в Москве эту неделю

Подчеркивается, что в течение этой недели москвичей ожидают солнечная погода и отсутствие осадков, что не является характерным для данного месяца. В дневное время воздух будет прогреваться до плюс 7 градусов – эта температура считается нормой для середины октября. Как сообщает газета "Известия", количество солнечных дней в Москве будет в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Предполагается, что тонкий снежный покров ляжет на землю лишь в самом конце ноября. Метеорологи также считают, что суровой зимы в 2019 году не будет.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//В мире

Трамп обратился к сторонникам перед выборами в Конгресс

Трамп обратился к сторонникам перед выборами в Конгресс

Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс обратился ко всем своим сторонникам. Политик в минувший понедельник, 5 ноября, побывал в штатах Миссури, Индиана и Огайо.

//В мире

Депутат Верховной рады призвал Россию готовиться к новой украинской оккупации

Депутат Верховной рады призвал Россию готовиться к новой украинской оккупации

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в воскресенье предупредил Россию о возможной оккупации и разделении страны. Парламентарий озвучил собственную версию исторических событий XVII века.

//В мире

Американский генерал оценил потенциал России и угрозы для США

Американский генерал оценил потенциал России и угрозы для США

Генерал Джозеф Данфорд - председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США - заявил, что, вероятно, Россия не представлять такую же угрозу для США, как Китай в 2025-2035 годах.

//Новости СМИ2

//Общество

"Государство не просило вас рожать", заявила уральская чиновница

"Государство не просило вас рожать", заявила уральская чиновница

Отвечать за детей должны родители, а государство им в принципе ничего не должно, поскольку не просило рожать, заявила глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

//В мире

Назван способ пресечь страдания жителей охваченного гражданской войной Донбасса

Назван способ пресечь страдания жителей охваченного гражданской войной Донбасса

Александр Хуг, бывший сотрудник миссии ОБСЕ, работающей в зоне боевых действий на востоке Украины, рассказал, как можно прекратить страдания местных жителей. Заявление швейцарского юриста процитировали СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Депутат Рады был задержан в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро

Депутат Рады был задержан в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро

Депутат Верховной рады Украины Андрей Лозовой сообщил, что его задержали в чешском аэропорту за попытку расплатиться в duty free фальшивыми евро. Политик отметил, что покупал в магазине подарок маме.

//Происшествия

Видео: в ХМАО обрушился мост, есть погибшие

Видео: в ХМАО обрушился мост, есть погибшие

Два человека погибли и пять пострадали при обрушении находящегося на реконструкции моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. После обрушения моста упали «КамАЗ» и строительный кран.

//Общество

Шнуров посвятил стихотворение чиновнице «никто не просил рожать»

Шнуров посвятил стихотворение чиновнице «никто не просил рожать»

Известный своими оригинальными хитами лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное уральской чиновнице - руководителю департамента по делам молодежи Свердловской области Ольге Глацких.

//Общество

Девушка, оплатившая долг приюта для животных, копила на автомобиль

Девушка, оплатившая долг приюта для животных, копила на автомобиль

Жительница Адыгеи, пожертвовавшая 340 тысяч рублей сообществу "Бездомные животные Майкопа" ради маленького котенка, как выяснилось, несколько лет собирала эти деньги, чтобы купить машину.

//Общество

В метро ЧП произошло на станции "Цветной бульвар": полицейский застрелил собаку

В метро ЧП произошло на станции "Цветной бульвар": полицейский застрелил собаку

В Москве ЧП произошло 5 ноября на станции метро "Цветной бульвар": сотрудник полиции застрелил собаку, натравленную на него. Хозяина пса сопроводили в отделение полиции. По предварительным данным, он был пьян.

//В мире

Президент Франции призвал создать общеевропейскую армию

Президент Франции призвал создать общеевропейскую армию

Французский лидер Эммануэль Макрон озвучил резонансную идею. В рамках беседы с журналистами президент Франции предложил создать "общеевропейскую армию", которая была бы независимой от США.

//Новости партнеров

//В мире

Эксперт оценил слова Трампа о том, что встреча с Путиным может не состояться

Эксперт оценил слова Трампа о том, что встреча с Путиным может не состояться

Российский эксперт сегодня утром оценил слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября может не состояться.

//Общество

Трое пострадавших при нападении на керченский колледж выписаны из больниц

Трое пострадавших при нападении на керченский колледж выписаны из больниц

В крымском минздраве утром во вторник, 6 ноября, сообщили, что с конца прошлой недели из больниц были выписаны трое пострадавших в ходе стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

//В мире

Свидетельство усиленной подготовки Запада к войне с Россией назвал аналитик

Свидетельство усиленной подготовки Запада к войне с Россией назвал аналитик

Запад опережающими темпами готовится к вооруженному противостоянию с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с представителями прессы озвучил отечественный эксперт Игорь Коротченко.

//Общество

Минобороны РФ прокомментировало обвинения США в опасном перехвате их самолета

Минобороны РФ прокомментировало обвинения США в опасном перехвате их самолета

Минобороны РФ прокомментировало обвинения США в опасном перехвате их самолета: "Пилоты Су-27 действовали с соблюдением всех мер безопасности, приближаясь к самолету радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США".

//Общество

Дорожные войны между водителем и пешеходом. Побеждают пешеходы

Дорожные войны между водителем и пешеходом. Побеждают пешеходы

Российские законодатели собираются совершить очередной наезд на автомобилистов. Они намерены освободить пешеходов от обязанности компенсировать материальный ущерб водителям, в случае установления вины пешехода. Таким образом королём дорог станет вовсе не автомобиль, а человек.

//В мире

Десятки профилей в Facebook были заблокированы перед выборами в Конгресс США

Десятки профилей в Facebook были заблокированы перед выборами в Конгресс США

Руководство социальной сети Facebook перед выборами в Конгресс США и местные органы власти заблокировало несколько десятков подозрительных профилей, вероятно, связанных с иностранными субъектами.

//Шоу-бизнес

Виторган опубликовал видео, как Собчак пела в свой день рождения

Виторган опубликовал видео, как Собчак пела в свой день рождения

Максим Виторган опубликовал видео, как его супруга Ксения Собчак пела в свой день рождения. Виторган трогательно поздравил жену: "С Днем рождения, родная!". А его подарком стало путешествие в Венгрию.

//Происшествия

СК обнародовал видео с места пожара в Кузбассе, в котором погибли шестеро детей

СК обнародовал видео с места пожара в Кузбассе, в котором погибли шестеро детей

Сотрудники следственного комитета РФ во вторник опубликовали видео с места пожара в Кузбассе. Ранее сегодня стало известно, что в ходе возгорания погибли восемь человек, среди которых шестеро детей.

//Новости СМИ2

//Расследования

Расследование изнасилования в Уфе: В УФМС нет ночных дежурных

Расследование изнасилования в Уфе: В УФМС нет ночных дежурных

В Уфе ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении высокопоставленных полицейских начальников, арестованных по подозрению в надругательстве над коллегой. В УФМС нет ночных дежурств.

//Происшествия

В Иркутской области ребенок провалился под лед и погиб

В Иркутской области ребенок провалился под лед и погиб

В Иркутской области в минувший понедельник случилось происшествие на реке. Согласно последней информации осведомленных источников, девятилетний ребенок случайно провалился под лед и утонул.

//В мире

Раскрыта вероятная роль Турции в украинском плане военного завоевания Донбасса

Раскрыта вероятная роль Турции в украинском плане военного завоевания Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко намерен решить проблему Донбасса силовым путем при помощи Анкары. Такую точку зрения в разговоре с журналистами высказал российский политический эксперт Сергей Марков.

//Шоу-бизнес

Беременная пятым ребенком Мария Порошина улетела отдыхать перед родами

Беременная пятым ребенком Мария Порошина улетела отдыхать перед родами

Актриса Мария Порошина, которая сейчас ждет пятого ребенка, улетела отдыхать перед родами. Многодетная мать в последние месяцы очень много работала, поэтому теперь ей просто необходимо расслабиться.

//Общество

Синоптики обрадовали москвичей: ноябрь в столице будет аномально теплым

Синоптики обрадовали москвичей: ноябрь в столице будет аномально теплым

Синоптики во вторник сделали заявление, которое обрадует жителей Москвы и Подмосковья. Согласно последней информации специалистов, в столице и области в этом году ноябрь будет аномально теплым.

//Общество

СМИ назвали самый грязный город Европы

СМИ назвали самый грязный город Европы

Город Тетово в Македонии назван самым грязным городом в Европе. Македонский город возглавил рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором европейские города Европы оценены по степени загрязненности.

//Новости Redtram

//Общество

В России создают беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады

В России создают беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады

В скором времени в России появятся беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады. Согласно последней информации, специалисты в настоящий момент завершают разработку этих аппаратов.

//В мире

Столетнего австралийца будут судить за надругательство над 94-летней старушкой

Столетнего австралийца будут судить за надругательство над 94-летней старушкой

В Австралии будут судить столетнего жителя страны, который подозревается в надругательстве над 94-летней женщиной. Детали инцидента, произошедшего в доме престарелых, сообщило издание «СПИД-инфо».

//Общество

Минздрав раскрыл главные факторы риска заболеваний у россиян

Минздрав раскрыл главные факторы риска заболеваний у россиян

Такие факторы, как неправильное питание, низкая физическая активность и курение табака способствую развитию серьезных заболеваний у россиян. В 2018 году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов человек.

//В мире

Акимов: односторонние санкции США не повлияют на совместную работу России и КНР

Акимов: односторонние санкции США не повлияют на совместную работу России и КНР

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во вторник, 6 ноября, заявил, что введение США и их союзниками односторонних санкций не окажет влияния на сотрудничество России и Китая.

//Непознанное

Ученые полагают, что астероид Оумуамуа может быть кораблем инопланетян

Ученые полагают, что астероид Оумуамуа может быть кораблем инопланетян

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что межзвездный астероид Оумуамуа на самом деле может быть кораблем пришельцев. Якобы небесное тело очень похоже на световой зонд.

//Общество

В России за 6 лет стало в 30 раз больше крылатых ракет

В России за 6 лет стало в 30 раз больше крылатых ракет

Военные журналисты подсчитали, что за шесть лет, в течение которых Минобороны РФ возглавляет Сергей Шойгу, количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз.

//Общество

Ученые выявили продукт, который позволяет человеку бороться с ожирением

Ученые выявили продукт, который позволяет человеку бороться с ожирением

Орехи полезны не только для здоровья сердечно-сосудистой системы человека, но и помогают сохранить вес, помогают бороться с ожирением. Орехи - высококалорийный продукт с содержанием большого количества жира.

//Происшествия

Шесть детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Шесть детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В городе Юрга Кемеровской области вспыхнул пожар в частном доме. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли шесть детей в возрасте до двенадцати лет и два взрослых человека.

//Наука

Ученые установили связь между плотской активностью и финансовым благополучием

Ученые установили связь между плотской активностью и финансовым благополучием

Если вы все еще считаете себя недостаточно обеспеченным человеком, возможно, стоит обратить внимание на свою интимную жизнь. Ученые выявили связь между интимной активностью и богатством.

//Общество

Опубликован рейтинг самых грязных городов Европы

Опубликован рейтинг самых грязных городов Европы

На основании недавнего опроса пользователей в сети Интернет был составлен рейтинг наиболее загрязненных городов Европы. В двадцатку мегаполисов также вошли и два российских города.

//Политика

В Израиле заявили о готовности удара по сирийским системам С-300

В Израиле заявили о готовности удара по сирийским системам С-300

Сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеэв Элькин заявил о том, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они совершат удары по израильским целям.

//Политика

Небензя: в Сирии продолжается подготовка провокаций с химоружием

Небензя: в Сирии продолжается подготовка провокаций с химоружием

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности, заявил о готовящихся провокациях с применением химоружия в районе Идлиба.

//Политика

Трамп не уверен, что встретится с Путиным в Париже

Трамп не уверен, что встретится с Путиным в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Париже может не состояться. На это намекнул американский лидер. Трамп предположил, что встреча может состояться позже.

//Шоу-бизнес

Фото, как Валерия отдыхает в халате

Фото, как Валерия отдыхает в халате

Певица Валерия в Instagram опубликовала фото в халате дома на диване, продемонстрировав стройные ноги. Она очень устала и не успев даже избавиться от косметики, решила посмотреть телевизор.

//Армия

Минобороны: самолет США был перехвачен у российской границы

Минобороны: самолет США был перехвачен у российской границы

Командование ВМС США разместило новые «жуткие» кадры, сообщив, что российский истребитель Су-27 «небезопасно перехватил» над Черным морем американский военный самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия.

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«Варфоломей - никто, и звать его - никак!»

«Варфоломей - никто, и звать его - никак!»

Порошенко и Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. О непростых временах для нашей Церкви размышляет Семен БАГДАСАРОВ...

//Шоу-бизнес

Юлия Началова о расставании с бойфрендом: "Уже не тороплюсь бежать в ЗАГС"

Юлия Началова о расставании с бойфрендом: "Уже не тороплюсь бежать в ЗАГС"

Певица Юлия Началова, пережившая два развода, не так давно стала выходить в свет с новым бойфрендом. Но, похоже, роман оказался неудачным, так как Юля вновь заговорила о расставании.

//Общество

Медведев рассказал китайцам, кто подбирает ему галстук

Медведев рассказал китайцам, кто подбирает ему галстук

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на онлайн-конференции с китайскими пользователями, как принимает решение о выборе одежды, пошутив, что ответить надо так, чтобы не обидеть супругу.

//Криминал

Украинцы напали на жителей чешского городка

Украинцы напали на жителей чешского городка

Полиция Чехии задержала трех украинцев по подозрению в нападении с ножом на группу чешских граждан. Инцидент произошёл в Пльзене рано утром в минувшее воскресенье. Один из пострадавших скончался.

//Метеоновости

МЧС предупреждает о тумане в Москве и Подмосковье

МЧС предупреждает о тумане в Москве и Подмосковье

Густой туман ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Такие погодные условия сохранятся в столичном регионе до утра вторника, 6 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

//В мире

Российскую армию признали сильнейшей в Европе

Российскую армию признали сильнейшей в Европе

Вооруженные силы России возглавили рейтинг 25 сильнейших армий Европы. Количество техники, военнослужащих и затрат на оборону в каждой стране сравнивало издание Business Insider.

//Авто

Subaru отзывает в Японии 100 000 автомобилей "без тормозов"

Subaru отзывает в Японии 100 000 автомобилей "без тормозов"

Японская компания Subaru отзывает в Японии дополнительно 100 тысяч автомобилей из-за нарушений в проверке тормозных систем ТС, что обойдется ей в сумму порядка 57 миллионов долларов.

//Общество

На раскопках четвертого бастиона Севастополя обнаружены первые находки

На раскопках четвертого бастиона Севастополя обнаружены первые находки

Археологические исследования четвертого севастопольского бастиона уже начаты. Укрепление играло важную роль в период Крымской войны. Первые находки в виде пуль и гильз XIX-XX веков

//Происшествия

Третьеклассник спас тонувшую девочку в Подмосковье

Третьеклассник спас тонувшую девочку в Подмосковье

В Серпуховском районе Подмосковья третьеклассник спас 5-летнюю девочку, тонувшую в бассейне парк-отеля «Дракино». Малышка отдыхала там со своими родителями, и на какое-то время куда-то пропала.

//В мире

Суд обязал короля Бельгии сделать тест на отцовство

Суд обязал короля Бельгии сделать тест на отцовство

Брюссельский апелляционный суд постановил, что монарху Альберту II в течение трех месяцев следует пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой дочери Дельфины Боэль.

//Происшествия

В Геленджике во время парусной регаты перевернулись около 20 лодок

В Геленджике во время парусной регаты перевернулись около 20 лодок

Все участники парусной регаты, проводимой 5 ноября в акватории Геленджика, были несовершеннолетними. Как рассказали организаторы, неожиданно погода переменилась, дети не справились с управлением и лодки перевернулись.

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