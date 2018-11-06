СМИ назвали самый грязный город Европы

Город Тетово в Македонии назван самым грязным городом в Европе. Македонский город возглавил рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором европейские города Европы оценены по степени загрязненности.

В Македонии не только Тетово является загрязненным городом. В рейтинге на третьем месте оказалась столица Македонии город Скопье, - сообщает Газета.ру. Весь список опубликовал портал numbeo.com.

На втором месте рейтинга оказался итальянский город Неаполь, известный не только историческими достопримечательностями, но и мусорными свалками.

Среди самых грязных европейских городов - Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария). На десятом месте среди самых загрязненных городов Европы - Киев.

В списке оказались и российские города: на 17 месте - Санкт-Петербург, на 19 - Москва, на 71 - Нижний Новгород.