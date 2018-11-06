Минздрав раскрыл главные факторы риска заболеваний у россиян
6 ноября 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Такие факторы, как неправильное питание, низкая физическая активность и курение табака способствую развитию серьезных заболеваний у россиян. Министерство здравоохранения определило главные факторы риска заболеваний у россиян, изучив результаты проводимой в стране диспансеризации.
Как уточнили в Минздраве, наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию, - сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, за девять месяцев текущего года при проведении диспансеризации 52% россиян были отнесены к третьей группе здоровья, то есть они уже имеют заболевания, требующие наблюдения у врача. Из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни системы кровообращения, они выявляются у каждого 25-го гражданина, прошедшего обследование.
В 2018 году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов человек. Это 69,2% от планируемого числа.
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