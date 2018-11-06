В России создают беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады
6 ноября 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени в России появятся беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады. Согласно последней информации, специалисты в настоящий момент завершают разработку этих аппаратов.
Радиус действия данных беспилотников даст им возможность долететь до любой точки континентальной Европы при старте из Калининградской области, а также до Канады при вылете с Чукотки, передает во вторник, 6 ноября, издание вооруженных сил России "Красная звезда".
Подчеркивается, что за минувшие шесть лет в России были созданы около сорока "беспилотных" воинских частей и подразделений, которые располагают более 1,8 тысячи аппаратов.
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