В России создают беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады

В скором времени в России появятся беспилотники, которые смогут долететь до Испании и Канады. Согласно последней информации, специалисты в настоящий момент завершают разработку этих аппаратов.

Радиус действия данных беспилотников даст им возможность долететь до любой точки континентальной Европы при старте из Калининградской области, а также до Канады при вылете с Чукотки, передает во вторник, 6 ноября, издание вооруженных сил России "Красная звезда".

Подчеркивается, что за минувшие шесть лет в России были созданы около сорока "беспилотных" воинских частей и подразделений, которые располагают более 1,8 тысячи аппаратов.