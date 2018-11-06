В России за 6 лет стало в 30 раз больше крылатых ракет

Количество крылатых ракет в российской армии возросло в 30 раз за шесть лет. Военные журналисты подсчитали, что за шесть лет, в течение которых министерством обороны России руководит генерал Сергей Шойгу, количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз.

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Газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" констатирует, что в основном рост количества крылатых ракет был достигнут за счет поставок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами "Калибр".

Как отметило издание, "2018 год для Российской армии был во многих отношениях знаковым". Успешно проведены крупнейшие за многие десятилетия манёвры «Восток-2018». Президент России Владимир Путин объявил о предстоящем поступлении в войска новейших видов стратегического оружия. Приступил к работе уникальный Военный инновационный технополис "ЭРА".

Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ 6 ноября 2012 года.