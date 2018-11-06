Ученые выявили продукт, который позволяет человеку бороться с ожирением

Орехи полезны не только для здоровья сердечно-сосудистой системы человека, но и помогают сохранить вес, помогают бороться с ожирением. В США ученые-кардиологи провели исследование, посвященное влиянию потребления орехов на вес человека.

Специалисты Американской ассоциации сердца провели исследование с участием 126 тысяч мужчин и женщин, у которых не были диагностированы какие-либо хронические заболевания.

Изучая в течение нескольких лет медицинские показатели здоровья добровольцев, ученые выявили, что 30 грамов орехов, если есть есть ежедневно, не только не испортят фигуру людей, но и будут способствовать в борьбе с ожирением.

Руководитель исследования Лю Сяоран опроверг сложившееся мнение, что орехи - высококалорийный продукт с содержанием большого количества жира. Ученые-кардиологи советуют, есть орехи, так они помогают не набирать лишний вес и укрепляют здоровье.

Статья американских ученых опубликована на портале EurekAlert.