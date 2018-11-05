Опубликован рейтинг самых грязных городов Европы

На основании недавнего опроса пользователей в сети Интернет был составлен рейтинг наиболее загрязненных городов Европы. В двадцатку мегаполисов также вошли и два российских города.

Самыми загрязненными городами были признаны Тетово (Македония), Неаполь (Италия) и Скопье (Македония). Среднегодовые индексы загрязнения в этих городах составляют 97.57, 84.61 и 82.17 соответственно.

Российская Северная столица - Санкт-Петербург - в данном "хит-параде" заняла 17-е место с показателем 64.47, Москва расположилась на 19-й строчке (показатель составил 63.02).

Наиболее чистыми европейскими городами, согласно оценкам интернет-пользователей, оказались Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия), Цюрих (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).