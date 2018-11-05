Девушка, оплатившая долг приюта для животных, копила на автомобиль

Жительница Адыгеи, пожертвовавшая 340 тысяч рублей сообществу "Бездомные животные Майкопа" ради маленького котенка, как выяснилось, несколько лет собирала эти деньги, чтобы купить машину. Студентка из Майкопа заплатила 340 тысяч, чтобы спасти бездомного котенка

Несмотря на желание девушки сохранить инкогнито (организаторов сообщества она попросила не разглашать ее имени), журналисты вычислили героиню, фактически спасшую сотню обездоленных животных из приюта.

Благотворительница рассказала, что откладывала деньги с зарплаты, со стипендии и из подарков родных: "Родители меня поддержали. Любой человек, у которого есть возможность помочь, должен это сделать", - сказала девушка ТАСС.

В эксклюзивном интервью "Комсомолке" она сообщила, что отдать деньги, накопленные с большим трудом, решила, не задумываясь. При этом девушка искренне уверена, что ничего "особенного" не сделала.