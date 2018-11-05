В ноябре в Москве пройдёт Russian Tech Week 2018
5 ноября 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
20-23 ноября в Москве пройдет ведущее событие года в области инновационных технологий — Russian Tech Week 2018. Russian Tech Week 2018 — это неделя погружения в мировые технологии, за которую ты получишь знания и связи на которые уйдут годы. На мероприятии выступят более 200+ топовых экспертов, которые шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения инновационных технологий, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает новые технологии бизнесу и частным лицам.
Russian Tech Week 2018 затронет 6 актуальных тем:
1. Финтех
2. Искусственный интеллект, Big Data и нейросети
3. Виртуальная и дополненная реальность (VR / AR)
4. Blockchain
5. Инвестиционный саммит
6. Аналитика для бизнеса
На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.
Среди спикеров конференции:
— Анна Ненахова — директор по инвестициям, Фонд «ВЭБ-Инновации»;
— Виктор Достов — председатель Совета, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»;
— Григорий Лещенко — директор по Инвестициям, Венчурный Фонд Сколково;
— Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора, АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
— Денис Давыдов — Департамент IT-развития, Центр технологических изменений и инноваций, Банк «Открытие»;
— Дмитрий Плахов — руководитель направления по развитию ИТ-систем в «Сбербанк-Технологии». Председатель ассоциации и координатор «Сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга», руководитель разработки «СберТех»;
— Артем Дуванов — директор по инновациям, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»;
— Алексей Маланов — руководитель Отдела антивирусных исследований, АО «Лаборатория Касперского»;
— Александр Дмитриев — ведущий Системный Архитектор, Клиентский Центр IBM, Консультант по Индустриальным Решениям, IBM;
— Владимир Алексеев — ведущий системный архитектор IBM в России и СНГ; Евгений Джамалов — руководитель управления по инновациям Группы «М.Видео-Эльдорадо» и многие другие.
Что даст вам участие в конференции?
- Разберетесь в новых технологиях и перспективах их применения.
Что они из себя представляют? Как работают? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.
- Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.
Поймете, как новые технологии могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.
- Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.
Инвестируйте в инновации и зарабатывайте десятки тысяч долларов. Корпорации уже запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.
- Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.
Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация бизнес-сообщества России.
Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно по телефону +7(499)348-20-04 или на официальном сайте: https://bit.ly/2yIsyp7
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