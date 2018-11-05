В ноябре в Москве пройдёт Russian Tech Week 2018

20-23 ноября в Москве пройдет ведущее событие года в области инновационных технологий — Russian Tech Week 2018. Russian Tech Week 2018 — это неделя погружения в мировые технологии, за которую ты получишь знания и связи на которые уйдут годы. На мероприятии выступят более 200+ топовых экспертов, которые шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения инновационных технологий, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает новые технологии бизнесу и частным лицам.

Russian Tech Week 2018 затронет 6 актуальных тем:

1. Финтех

2. Искусственный интеллект, Big Data и нейросети

3. Виртуальная и дополненная реальность (VR / AR)

4. Blockchain

5. Инвестиционный саммит

6. Аналитика для бизнеса

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Среди спикеров конференции:

— Анна Ненахова — директор по инвестициям, Фонд «ВЭБ-Инновации»;

— Виктор Достов — председатель Совета, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»;

— Григорий Лещенко — директор по Инвестициям, Венчурный Фонд Сколково;

— Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора, АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;

— Денис Давыдов — Департамент IT-развития, Центр технологических изменений и инноваций, Банк «Открытие»;

— Дмитрий Плахов — руководитель направления по развитию ИТ-систем в «Сбербанк-Технологии». Председатель ассоциации и координатор «Сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга», руководитель разработки «СберТех»;

— Артем Дуванов — директор по инновациям, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»;

— Алексей Маланов — руководитель Отдела антивирусных исследований, АО «Лаборатория Касперского»;

— Александр Дмитриев — ведущий Системный Архитектор, Клиентский Центр IBM, Консультант по Индустриальным Решениям, IBM;

— Владимир Алексеев — ведущий системный архитектор IBM в России и СНГ; Евгений Джамалов — руководитель управления по инновациям Группы «М.Видео-Эльдорадо» и многие другие.

Что даст вам участие в конференции?

- Разберетесь в новых технологиях и перспективах их применения.

Что они из себя представляют? Как работают? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.



- Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, как новые технологии могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.



- Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.

Инвестируйте в инновации и зарабатывайте десятки тысяч долларов. Корпорации уже запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.

- Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация бизнес-сообщества России.

Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно по телефону +7(499)348-20-04 или на официальном сайте: https://bit.ly/2yIsyp7