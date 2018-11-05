Медведев рассказал китайцам, кто подбирает ему галстук

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на онлайн-конференции с китайскими пользователями, как принимает решение о выборе одежды, пошутив, что ответить надо так, чтобы не обидеть супругу.

Иногда Медведев обсуждает вопрос выбора одежды с близкими. Но по большей части решения на этот счет он принимает сам.

По поводу выбора одежды вопрос премьеру задали во время онлайн-конференции в Шанхае, где Дмитрий Медведев находится с трехдневным визитом.

Дмитрий Медведев рассказал также китайским интернет-пользователям, каким образом нужно поддерживать спортивную форму и какой диеты стоит придерживаться.