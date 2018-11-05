Медведев рассказал китайцам, кто подбирает ему галстук
5 ноября 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на онлайн-конференции с китайскими пользователями, как принимает решение о выборе одежды, пошутив, что ответить надо так, чтобы не обидеть супругу.
Иногда Медведев обсуждает вопрос выбора одежды с близкими. Но по большей части решения на этот счет он принимает сам.
По поводу выбора одежды вопрос премьеру задали во время онлайн-конференции в Шанхае, где Дмитрий Медведев находится с трехдневным визитом.
Дмитрий Медведев рассказал также китайским интернет-пользователям, каким образом нужно поддерживать спортивную форму и какой диеты стоит придерживаться.
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