На раскопках четвертого бастиона Севастополя обнаружены первые находки

Археологические исследования четвертого севастопольского бастиона уже начаты. Укрепление играло важную роль в период Крымской войны. Первые находки в виде пуль и гильз XIX-XX веков уже дали о себе знать, пишут «Аргументы недели-Крым».

Раскопки проводят специалисты Института истории и материальной культуры РАН, пишет «РИА Крым». Уже удалось выкопать несколько пуль середины XIX века и гильзы с пулями времен Великой отечественной войны. Однако основной целью остаются строения, все остальное побочные составляющие.

Археологи попытаются раскрыть верхушку бастиона и спуститься в ров. Раскопать траншею и изучить исторические памятники и основание рва. Затем эксперты займутся реставрацией истинного вида бастиона, опираясь на уже проделанную работу исследователей, поделилась замдиректора института Наталья СОЛОВЬЕВА.

Помогают в исследовании волонтеры Русского географического общества, прибывшие в Севастополь на выходные. Поисковая группа общества истинные волонтеры, имея собственную работу, они уделяют время исследованиям, заметил руководитель группы Артем ХУТОРСКОЙ. Основное количество волонтеров РГО москвичи и только двое из них крымчане.