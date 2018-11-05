Медведев рассказал о своей диете и занятиях спортом

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал китайским интернет-пользователям, каким образом нужно поддерживать спортивную форму и какой диеты стоит придерживаться.

По словам главы кабинета министров, сказанным в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе, спортом непременно должен заниматься любой человек, если он желает быть успешным.

Особое внимание стоит уделять правильному питанию: "Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно", - считает глава российского правительства.

Для премьера же главная проблема в том, что найти свободное время для спорта не всегда удается. Но даже в поездках он старается начать утро с зарядки, чтобы "быть в форме".

Что касается выбора одежды, премьер всегда полагается главным образом на себя: "решения о том, какой галстук и пиджак надевать", он принимает сам, лишь иногда советуясь с близкими.