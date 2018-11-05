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В Подмосковье бобры под покровом ночи мстят за разрушенные жилища
5 ноября 2018, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковных Мытищах в ходе расчистки берега в рамках благоустройства реки Яузы были уничтожены хатки бобров, и теперь животные мстят человеку за вероломное разрушение своих жилищ.
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", в ходе работ были разрушены не только дома животных, но и убраны корневища водных растений, которыми они питались.
В отместку бобры атакуют деревья, недавно посаженные вдоль берега, сообщают местные жители. По их словам, "голодные и обездоленные бобры ночью ходят вдоль берега и "режут" деревья".
Напомним, ранее советник губернатора Подмосковья, министр Александр Коган в ходе визита в Мытищи пообещал местным жителям, что вопрос о бобрах непременно проконтролируют.
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