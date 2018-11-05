В Подмосковье бобры под покровом ночи мстят за разрушенные жилища

В Подмосковных Мытищах в ходе расчистки берега в рамках благоустройства реки Яузы были уничтожены хатки бобров, и теперь животные мстят человеку за вероломное разрушение своих жилищ.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", в ходе работ были разрушены не только дома животных, но и убраны корневища водных растений, которыми они питались.

В отместку бобры атакуют деревья, недавно посаженные вдоль берега, сообщают местные жители. По их словам, "голодные и обездоленные бобры ночью ходят вдоль берега и "режут" деревья".

Напомним, ранее советник губернатора Подмосковья, министр Александр Коган в ходе визита в Мытищи пообещал местным жителям, что вопрос о бобрах непременно проконтролируют.