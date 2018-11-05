Бывший самолет Лукашенко выставлен на продажу

Экс-первый борт президента Белоруссии Александра Лукашенко Ту-154M с бортовым номером EW-85815 выставлен на торги. Начальная стоимость лота будет равна 2 миллионам долларов.

Торги назначены на 5 декабря. Год выпуска самолета - 1995. Помимо главы белорусского государства, его использовали премьер-министр страны, а также члены правительства Беларуси.

Самолеты президента Белоруссии окрашены в красные и зеленые тона национального флага. На борту расположена надпись "Беларусь" на кириллице, на хвосте изображен герб государства.