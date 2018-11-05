Березовое счастье Яака Йоалы

В Советском Союзе его знали и любили. Поклонники подпевали его шлягеры: «Подберу музыку», « Я тебя рисую», «Фотографии любимых», «Лаванда». Эстонец Яак Йоала был одним из тех певцов, без которых не обходились ни правительственные концерты, ни «Голубой огонек», ни « Утренняя почта». Но в конце 80-х артист неожиданно, ничего не объясняя, покинул сцену.

Он решил кардинально изменить жизнь: продал квартиру в Таллине и обосновался в небольшой деревеньке. На вопрос, почему он принял такое решение, Яак отвечал просто и честно: « Тут, в городе, мне совершенно нечего делать. Я вообще не понимаю, почему так долго находился в городе? Я уже давно нашел себе хутор недалеко от города. Там удивительные березы, чистый воздух, теплый дом. Это и есть счастье».

25 сентября 2014 года сердце «кремлевского соловья», как называли в Эстонии певца, остановилось. А буквально за несколько месяцев до его ухода мне удалось взять интервью у артиста. О чем мы говорили? О прошлом, о России, о Таллине, о том, о чем жалел Яак Йоала.

- Яак, вы имели оглушительный успех в СССР. Почему, ну почему, вы все оставили и укатили в деревню?

- Я просто поставил «крест» на своем прошлом. Времена изменились: нужно было сделать выбор. Да, у меня была некая популярность в Советском Союзе, но его уже нет. Есть Эстония и Россия. Вы думаете, что это так замечательно, когда тебя не слишком любят в своей стране? Не секрет, что отношения между Эстонией и Россией не совсем спокойные. А я же эстонец, но меня в своей стране воспринимали, как «русского певца»… Даже когда я пел в 70-х, тут, в Эстонии, многим не нравилось, что пою по – русски. Конечно, меня вежливо слушали, но восторга не испытывали. Даже называли «кремлевским соловьем». А зачем мне нужны неприятности? Да и эстрадные шлягеры я никогда не любил. Для меня сейчас самое важное – спокойствие. Хватит, отпел свое!

- Вы говорите с горечью и раздражением… Но, разве ничего хорошего не было в период ваших выступлений?

- Было, конечно. Таких как я исполнителей было немного. Все, кто выступал на советской эстраде, отличались друг от друга. Если сейчас смотреть на артистов, которые выступают по Центральному ТВ, то все они похоже друг на друга: одежда, голоса, манера исполнения. Получается, как я называю, электронная полька. Да и подход к «работе» иной – борьба за рынок, где все средства хороши. Кто пробьется, кто доберется до куска «пирога». Неприятно все это. Но понимаю, что иначе нельзя.

- А вы никогда не боролись за место под солнцем?

- Никогда. Зачем? Я человек очень ленивый. Да и люблю тишину, спокойствие. Меня на эстраду привели буквально силой. Приехали из Госконцерта люди и сказали: « Ну, поедем! Тебе нечего что ли спеть?» Я понимал, что нужен как «национальный кадр». Помните, из Казахстана была Роза Рымбаева, а Украину представляла София Ротару. Нужно же было показать, что все союзные республики живут дружно и весело. Я это понимал, но пел. Не могу сказать, что со мной было легко! Я человек определенных принципов: захотел петь «лохматым» - пою, нравится эта песня – пою, а если кто-то против – ухожу.

- Вы своевольный человек. А как насчет здоровых амбиций? Артисту трудно без аплодисментов, поклонников…

- Если бы я захотел петь, то пел бы. Это исключительно мой выбор. Сложно поверить, что я ни о чем не сожалею? Ваше дело, но это так. Почему вы решили, что я сижу без дела и страдаю? Я продюсирую молодых исполнителей, работаю в организации по защите авторских прав. И мне хватает на жизнь. Было время, когда я решил попробовать вернуться на сцену…Это был 1996 год. Вместе с ребятами – коллегами Тынисом Мяги и Иво Линна устроил выступление по Эстонии. Пели старые песни, но ничего хорошего из этого не получилось. Думаю, что эстрада – удел молодых! Зачем ворошить прошлое и предаваться ностальгии? У каждого артиста свой час! Я ушел с эстрады в 38 лет и чувствую себя отлично.

- Яак, это правда, что вы терпеть не могли песню «Лаванда»?

- Я уже говорил, что не любил эстраду. Мне нравится классическая, серьезная музыка. Что хорошего в песне «Лаванда»? Да, приятная мелодия и …. Все! Что об этом говорить?

- Вам никогда не льстила популярность?

- Был момент, когда я подхватил «звездную болезнь», но очень быстро взялся за ум. Надоели все эти вечеринки, внимание разных женщин, много алкоголя. Я понял, что это не для меня. Наоборот, меня утомляло повышенное внимание к себе. Видимо, я не совсем «правильный» артист (улыбается).

- Вы стали деревенским жителем. Была такая необходимость оставить город?

- Да. Мне нравится деревенская жизнь. Думаю, что нужно было раньше переехать на хутор. У меня домик среди прекрасных берез, чистый воздух и полное спокойствие. Как это можно променять на город? Таллин потерял уже свою индивидуальность! От старого города ничего не осталось, а только ходят там чванливые иностранцы. Да и цены – катастрофа! В центре города невозможно выпить кофе по нормальной цене! Иногда сумма доходит до семи евро…за чашку. Зачем мне все это наблюдать и расстраиваться?

- Яак, а что вам приносит удовольствие в жизни?

- Моя деревня, мой дом, мои березы. Конечно, я не собираюсь выращивать картошку или сажать помидоры, но полный восторг, когда рано утром я выхожу босиком из дома и гуляю часами по лесу. Да и продукты тут вкуснее и полезнее, чем в городе. Где в Таллине можно найти хорошее парное молоко? Я не знаю! Я живу как в сказке: пью молоко, ем деревенский творог, гуляю, слушаю Стинга. И совершенно счастлив! Что и вам желаю.



