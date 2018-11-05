В Совфеде прокомментировали слова свердловской чиновницы

Первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова прокомментировала слова Ольги Глацких, сказавшей, что государство ничего не должно молодежи и детям. Свердловский губернатор отреагировал на скандальное заявление своей подчиненной

Сенатор считает, что такие слова стыдно и больно слышать, поскольку молодежь является будущим страны. Гумерова отметила, что такие должности должны занимать люди, которые компетентны в подобных вопросах, состоялись в жизни и обязаны делиться опытом с молодыми людьми, сообщает РИА Новости.

Отвечать за детей должны родители, а государство им в принципе ничего не должно, поскольку не просило рожать, заявила глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.