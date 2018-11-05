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Латвия: битва за сейм и неудобный "русский вопрос"
5 ноября 2018, 14:45 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Отгремели выборы в 13 Сейм Латвии. Далее, на повестке дня – формирование правительства страны. Политики продолжают уже месяц формальные и неформальные переговоры о составе президиума 13-го Сейма. Разговоры, споры, разговоры, а «воз и ныне там». Соглашение пока, увы, достигнуто не было. Поэтому неформальные консультаций партий продолжатся в ближайшие дни.
Что же на самом деле происходит в парламенте Латвии? Почему так долго формируется правительство? Кто может стать премьер – министром Латвии? И как состав нового правительства сможет улучшить жизнь национальных меньшинств в стране? И, пожалуй, главный вопрос: стоит ли ожидать потепление в отношениях между Россией и Латвией?
На эти и другие вопросы отвечает депутат 12 Сейма, помощник секретаря Сайма, член президиума Сайма, юрист, экс-глава Конституционного суда Латвии ГУНАРС КУТРИС: «Процесс выборов был достаточно спокойным, без эксцессов. С одной стороны, не нравилось слишком большое количество партий (16 списков), что могло привести к очень фрагментированному парламенту. С другой стороны, для избирателей большой выбор - сложно, но демократично. Результаты заставляют подумать "старым" партиям о своих ошибках. Думаю, что избиратели голосовали протестуя против "тех, кто у власти". Поэтому выиграли три новые партии. Но "ответить" за все не сделанное, за критикованные реформы, за маленькие пенсии и большие налоги больше всего пришлось СЗК (Союз зеленых и крестьян). Любой, кто хотел, мог их критиковать, и это, конечно, использовали.
А в предвыборной компании « СЗК» были слишком самоуверенны в своем избирателе. Ошиблись. Но у партии "Согласие" успеха тоже не было. Думаю, что часть избирателей проголосовало за Русский союз и у "Согласия" "отобрали" три депутатских места».
-Теперь другая актуальная тема: почему так долго формируется правительство?
ГУНАРС КУТРИС: «Я уже сказал, что в парламенте много партий (7 фракции), при том нет одной лидирующей, если не считать " Согласие". Три новые партии имеют почти одинаковое количество мандатов. Каждая обещала руководить государством" по- новому". Амбиций много, но опыта и знаний не хватает. В парламенте все-таки надо уметь идти на компромиссы. Тот, кто думает только о своих амбициях, не получает поддержку большинства. Обычно договариваются о пропорциональном представительстве на руководящие посты».
-Одной из главных «интриг» формирования правительства – выборы премьер –министра Латвии. Кто?
ГУНАРС КУТРИС: «На этот раз трудно сказать. Каждый из трех кандидатов пока думает только о себе, особенно двое. Возможно, что президент предложит составить Кабинет министров кандидату партии " Развитию/За" А.Пабриксу. Но это только мое мнение, зная конкретных лиц».
-Вопрос, который важен для каждого русскоязычного в Латвии: что изменится для нацменьшинств с приходом нового правительства?
ГУНАРС КУТРИС: «Уверен, что ничего не измениться. В какой сфере и почему? Нет. Нет необходимости что-то резко и существенно менять».
-Возможно ли потепление отношений между РФ и Латвией при новом парламенте?
ГУНАРС КУТРИС: «Сомневаюсь. При власти будут больше либеральные партии, которые выше ценят мнение и интересы ЕС (и если не противоречит, тогда и США). Если там скажут что-то другое, например, что с Россией надо сотрудничать, тогда сразу же в Латвии будут менять " другую песню". То есть, своей политики по этому вопросу нет».
- Когда и как в Латвии будет поставлена «точка» в вопросах «неграждан»?
ГУНАРС КУТРИС: «Вопрос сложный, и коротко сказать невозможно. Думаю, что первый шаг будет, чтобы при рождении не стало больше неграждан (если родители не имеют гражданство - детям будут присваивать Латвийское). Это приведет к естественной эволюции: количество неграждан сократится постепенно. Думаю, что статус негражданина для многих достаточно выгодный, поэтому нет желания натурализоваться. Пусть так и живут. Принуждение ведь запрещено в Латвии. Что можно придумать, чтобы люди были заинтересованы стать гражданами? Время покажет!»
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