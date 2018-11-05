Свердловский губернатор отреагировал на скандальное заявление своей подчиненной

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на скандальное высказывание своей подчиненной Ольги Глацких, заявившей, что «государство вам в принципе ничего не должно, потому что не просило вас рожать». "Государство не просило вас рожать", заявила уральская чиновница

«Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я совершенно не могу согласиться с тем, что звучит на опубликованной записи», - высказался губернатор Свердловской области.

«Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, государство безусловно имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», - пояснил Евгений Куйвашев в своем инстаграме.

Губернатор выразил сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной и пообещал запросить полную запись ее выступления, чтобы разобраться и сделать выводы. Куйвашев также намерен обсудить с Глацких, была ли ею допущена оговорка или она высказала свою осознанную позицию, прежде чем делать «оргвыводы».

Кстати, Ольга Глацких - Заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, Олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях. С 2016 года работает руководителем департамента молодежной политики Свердловской области.