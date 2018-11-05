Свердловский губернатор отреагировал на скандальное заявление своей подчиненной
5 ноября 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на скандальное высказывание своей подчиненной Ольги Глацких, заявившей, что «государство вам в принципе ничего не должно, потому что не просило вас рожать».
«Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я совершенно не могу согласиться с тем, что звучит на опубликованной записи», - высказался губернатор Свердловской области.
«Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, государство безусловно имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», - пояснил Евгений Куйвашев в своем инстаграме.
Губернатор выразил сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной и пообещал запросить полную запись ее выступления, чтобы разобраться и сделать выводы. Куйвашев также намерен обсудить с Глацких, была ли ею допущена оговорка или она высказала свою осознанную позицию, прежде чем делать «оргвыводы».
Кстати, Ольга Глацких - Заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, Олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях. С 2016 года работает руководителем департамента молодежной политики Свердловской области.
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