Легендарный биатлонист предложил запретить олимпийцев в Госдуме

Легендарный советский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что спортсмены после завершения карьеры не должны «просиживать штаны» в Госдуме.

Легенда советского биатлона Александр Тихонов в своем блоге высказался по поводу плачевной ситуации в современном российском биатлоне: «Страдают тысячи болельщиков, пустуют стрельбища – это катастрофа. Два года у нас не будет международных соревнований. А сейчас вдобавок ставится вопрос, что и в 2022 году Кубок мира пройдет не в России, а в Беларуси».

Говоря о развале в спорте, Тихонов предложил «подумать о том, чтобы запретить избирать в Госдуму наших спортсменов-олимпийцев. Занимайтесь своим делом! Нечего там штаны просиживать. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вас не видно на трибунах никогда и нигде!», - высказался заслуженный спортсмен.

Адресаты этого эмоционального послания – олимпийские чемпионы, ныне работающие в Госдуме: Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Светлана Журова, Александр Карелин, Светлана Хоркина.