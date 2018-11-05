В РФ заявили о необходимости создания единой цифровой среды с Китаем
5 ноября 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Китай нуждаются в программе медиасотрудничества в цифровой сфере, целью которой станет создание общей цифровой среды, благоприятной для РФ и КНР, заявил вице-премьер Максим Акимов.
«В связи с необходимостью укрепления наших позиций в глобальной информационной конкуренции можно было бы подумать над разработкой специальной программы российско-китайского медиасотрудничества в цифровой сфере. Целью этой программы должно стать формирование общей цифровой среды, благоприятной для развития медиа обеих стран, создание совместных проектов, укрепление наших общих позиций на глобальных рынках», - заявил Максим Акимов в ходе своего выступления на IV Форуме СМИ России и Китая.
Поскольку аудитории российских и китайских потребителей медиаконтента практически не пересекаются в силу языкового барьера, такое заявление означает, что основное взаимодействие будет происходить на уровне государств. А именно – Россия будет активно перенимать китайский опыт взаимодействия с электронными СМИ, агрегаторами новостей и блогерами.
Из этого следует, что государство продолжит усиливать свое влияние на средства массовой информации. А недостаточно дружественные СМИ ожидает фильтрация контента, понижение в результатах поисковой выдачи и прочие технологичные способы заставить «подумать над своим поведением».
В свете этого российские СМИ будут вынуждены переходить на мультиплатформенную модель трансляции своего контента. С другой стороны, на наш рынок выйдут адаптированные китайские платформы. Впрочем, факт появления еще не гарантирует им успеха на рынке в силу разности менталитета пользователей, считает Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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