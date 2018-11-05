Озвучены предсказания православных старцев о завоевании Китаем российской Сибири
5 ноября 2018, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, в котором приведены предсказания православных старцев о завоевании Китайской Народной республикой российской Сибири. Ролик выложил на своем YouTube-канале пользователь Александр Руськин.
На видео рассказывается, что умерший в 1949 году иеросхимонах Серафим Вырицкий предвидел время, когда Россию «станут раздирать на части». Согласно пророчеству священника, в будущем поощряемый Западом Китай оккупирует территорию Сибири до Урала.
Схиархимандрит Серафим в 1977-м заявил, что Сибирь ждет ползучее завоевание китайцами. Блаженный Николай Уральский, в свою очередь, прогнозировал, что армия КНР дойдет до Каспийского моря. Вослед войсковым соединениям устремятся миллионы переселенцев.
Ранее сообщалось, что в сети выложили предсказание советского менталиста Вольфа Мессинга, который назвал Пекин тайным врагом России.
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