Вероятный сценарий бомбардировки российских городов силами НАТО выложили в сети
5 ноября 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Стал известен возможный сценарий бомбардировки российских городов силами НАТО в случае вооруженного конфликта между альянсом и РФ. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в интернете.
Сайт «Русская семерка» пишет, что западный блок, вероятнее всего, реализует план воздушных ударов, разработанный в годы холодной войны. Данный план предусматривает осуществление атак против городов с большим количеством населения, на территории которых расположены крупные промышленные объекты.
Если начнется военное противостояние, первой целью Североатлантического альянса станет Москва, отмечается в процитированном материале. Затем последуют удары по Нижнему Новгороду, Самаре, Екатеринбургу, Новосибирску, Омску, Саратову и Казани.
На прошлой неделе сообщалось, что в сети обозначили возможные цели армии России на Европейском континенте в случае вооруженного конфликта с Западом.
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