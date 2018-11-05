Вероятный сценарий бомбардировки российских городов силами НАТО выложили в сети

Стал известен возможный сценарий бомбардировки российских городов силами НАТО в случае вооруженного конфликта между альянсом и РФ. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в интернете.

Сайт «Русская семерка» пишет, что западный блок, вероятнее всего, реализует план воздушных ударов, разработанный в годы холодной войны. Данный план предусматривает осуществление атак против городов с большим количеством населения, на территории которых расположены крупные промышленные объекты.

Если начнется военное противостояние, первой целью Североатлантического альянса станет Москва, отмечается в процитированном материале. Затем последуют удары по Нижнему Новгороду, Самаре, Екатеринбургу, Новосибирску, Омску, Саратову и Казани.

На прошлой неделе сообщалось, что в сети обозначили возможные цели армии России на Европейском континенте в случае вооруженного конфликта с Западом.