Синоптики рассказали о погоде в Москве на 5 ноября

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 5 ноября. В этот понедельник, который для большинства россиян является нерабочим днем, температура в столице будет выше климатической нормы.

Сегодня в Москве воздух прогреется до +4-6 градусов, в ночь на вторник ожидается 0 +2 градуса. Такие температурные значения выше климатической нормы начала ноября, поясняют синоптики. В городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет переменчивым – он будет дуть с разных направлений со скоростью 4-6 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что октябрь 2018 года оказался самым теплым в России и на Северном полушарии за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1891 года, пишет «КП».