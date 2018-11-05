Сегодня в России отмечают День военного разведчика

Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. Нынешний – юбилейный: ровно сто лет назад приказом Льва Троцкого в Петрограде было создано специальное разведуправление РККА.

Хотя официально российская военная разведка отмечает сегодня всего лишь вековой юбилей, ее история ведется с древнейших времен. В качестве примера успешно организованной разведки можно назвать византийские походы князя Игоря в 911 году. Известно также, что князья Александр Невский и Дмитрий Донской ходили в разведку лично.

Как в древние времена, так и сейчас в русской разведке служат самые умные, ловкие, смелые, разносторонне подготовленные резиденты. Имена некоторых на слуху, самый известный советский разведчик – Рихард Зорге. Многие другие все еще остаются засекреченными, но добытые ими сведения бесценны для государственной безопасности, пишет «КП». А секретность работы разведчика с лихвой восполняет фольклор: майор Исаев – Штирлиц является одним из любимых героев советских анекдотов. «АН» поздравляет «бойцов невидимого фронта» с их профессиональным праздником.