В Волгограде мужчина выращивает волчонка в квартире

Иван Лебедев переехал из Астрахани в Волгоград полгода назад вместе с дочерью-студенткой, двумя дипломированными немецкими охотничьими терьерами и настоящим серым волком.

«У меня два немецких охотничьих терьера – с бумагами, дипломами. Я профессионально этим занимаюсь. А тут позвонили фермеры из области, рассказали про волчат, которых бросила волчица я когда приехал, взял того, что пошел на руки, он даже хвостом повилял. Притащил волчонка к себе в квартиру», - рассказал Иван Лебедев историю своего знакомства с серым.

Волчонок стоит на учете у ветеринаров, у него есть паспорт и необходимые прививки. К тому же он оказался гораздо сообразительней собак – научился открывать окна и включать свет. Соседи на Лебедева не жалуются, а вот слишком впечатлительные прохожие жаловались трижды. Участковый полицейский нанес визит владельцу волчонка, но претензий у него не возникло.

«Я с ним гуляю по три часа днем и вечером каждый день. Если так много не гулять, волчонок измается в квартире. А так он нагуляется и спать, а я на работу. Я медработник в психоневрологическом отделении дома престарелых. А вообще, хочу купить земельный участок и поселиться там с волчонком. И ему и мне так будет комфортнее», - цитирует Ивана Лебедева РИА Новости.