Бурятию и Забайкалье включили в состав ДФО по указу Путина
4 ноября 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Республика Бурятия и Забайкальский край с сегодняшнего дня числятся в составе Дальневосточного Федерального округа. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Подписанный сегодня президентом документ вносит изменения в перечень федеральных округов. Он был утвержден 13 мая 2000 года указом президента России № 849 «О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе».
Согласно распоряжению Владимира Путина, администрация президента должна утвердить штатную численность полпредов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а правительство – привести свои акты в соответствие с подписанным документом, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес