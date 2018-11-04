Бурятию и Забайкалье включили в состав ДФО по указу Путина

Республика Бурятия и Забайкальский край с сегодняшнего дня числятся в составе Дальневосточного Федерального округа. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Подписанный сегодня президентом документ вносит изменения в перечень федеральных округов. Он был утвержден 13 мая 2000 года указом президента России № 849 «О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе».

Согласно распоряжению Владимира Путина, администрация президента должна утвердить штатную численность полпредов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а правительство – привести свои акты в соответствие с подписанным документом, сообщает РИА Новости.