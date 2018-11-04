Джазовый музыкант Роман Гринев погиб в Москве

В Москве сегодня погиб известный джазовый бас-гитарист Роман Гринев. Близкие погибшего называют его смерть очень странной: музыкант выпал с балкона 17-го этажа. У Гринева остался маленький сын.

«В это время он был дома один. У близких есть версия, что дело может быть в болезни. У Ромы была сильная травма головы. Врач, который обследовал Рому, понял, что у него кратковременные нарушения памяти. Своего рода лунатизм, что ли», - рассказал продюсер Виктор Радзиевский.

Версию самоубийства близкие отрицают, поскольку проблемы у музыканта, конечно, были, но «не такие глобальные». Роман Гринев был известным джазовым бас-гитаристом. У погибшего остался маленький сын, сообщает РИА Новости.