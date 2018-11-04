По дороге в аэропорт Симферополя случился коллапс

Очевидцы рассказали «Аргументам недели-Крым» о пятничном катаклизме, случившемся в аэропорту Симферополя с началом ночи, пишут «Аргументы недели-Крым».

В пятницу 2 ноября 2018 года, поздно вечером стала поступать информация от встречающих, что они не могут подъехать к аэропорту из-за длиннющей очереди, растянувшейся на сотни метров. «Это какая-то бесконечная лента из машин. Красные фонари в темноте выглядят словно русло реки», - художественно описывал увиденное очевидец.

«Люди выходят из машин и бегут с чемоданами к аэропорту, потому что неизвестно, когда мы к зданию вокзала доберемся», - констатировал зрелище другой.

Позже выяснилось, что привокзальная транспортная инфраструктура была полностью исправна – все шлагбаумы работали, дорожно-транспортных происшествий не произошло.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью симферопольского аэропорта Игорь ЛАПТЕВ рассказал «АН-Крым», что скопление транспорта возникло по причине большого количества машин, остановившихся на дороге до въезда на территорию авиаузла. «Много машин, водители которых ждут звонка от прибывших, чтобы быстро забрать пассажира при этом не платить за въезд», - пояснил он, напомнив, что бесплатно находиться на приаэропортовой территории машина может не более 15 минут, далее придется оплатить нахождение в зоне контроля, исходя из стоимости 200 рублей за час.

Водитель такси, с которым удалось пообщаться по телефону, рассказал, что ездит в аэропорт часто и что подобные заторы перед въездом на стоянку случаются регулярно. «Теперь гавань ночью не работает и вечерами приземляется сразу несколько самолетов – так что и прибывающих, и встречающих много. А въезжать на стоянку многим дорого – вот и стоят в несколько рядов на обочинах», - рассказал он. При этом таксист сделал вывод, что если бы все въехали на стоянку, то парковочных мест на ней бы точно не хватило. «Немножко чего-то не продумали при строительстве аэропорта», - посетовал он.