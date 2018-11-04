Путин считает патриотизм стержнем генетической памяти россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал патриотизм стержнем генетической памяти россиян. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград, прошедшей в Кремле.

Он подчеркнул, что для России идеалы патриотизма имеют особенную ценность, поскольку именно на них основана непоколебимая сила духа, которая неоднократно поражала весь мир.

Владимир Путин напомнил, что именно такие традиции всегда вдохновляли россиян на благородные поступки и создание подлинных творческих шедевров, передает ТАСС.

Как отметил российский лидер, День народного единства имеет историческое, нравственное, духовное значение: "Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его".