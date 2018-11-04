Патриарх Кирилл выступил с проповедью в день Казанской иконы Божией матери

По случаю праздника Казанской иконы Божией матери патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Кремля и выступил с проповедью.

После праздничного богослужения по случаю дня Казанской иконы Божией матери, совпадающего с гражданским праздником – Днем народного единства, патриарх обратился к верующим с проповедью.

«Очень важно, чтобы в обществе был фундамент в виде общих ценностей, общей нравственной системы. Тогда и народ наш будет един, даже принадлежа к различным религиям», - отметил патриарх.

Предстоятель РПЦ в ходе проповеди выразил надежду, что граждане России смогут пройти непростые исторические испытания, достойно сохраняя веру, сообщает ТАСС.