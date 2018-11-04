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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в центре Москвы
4 ноября 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Данное мероприятие прошло в честь Дня народного единства.
В торжественной церемонии сегодня также участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, митрополит Корнилий, который является главой русской старообрядческой церкви, генсек Конференции католических епископов РФ Игорь Ковалевский и многие другие.
Также цветы к памятнику возложили представители различных молодежных организаций и члены совета при президенте России по межнациональным отношениям, передает РИА "Новости".
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