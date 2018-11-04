За минувшие сутки в Москве выпало 13 процентов месячной нормы осадков

За субботу, 3 ноября, и минувшую ночь в Москве выпало около 13 процентов месячной нормы осадков. В столице накануне шел дождь, вследствие чего москвичам пришлось проводить выходной день в помещениях.

Синоптики отмечают, что за вчерашний день в городе выпало 3 миллиметра осадков, а за ночь – еще 5. Отмечается, что норма для ноября составляет 58 миллиметров, передает РИА "Новости".

Метеорологи также подчеркивают, что осадки на московских улицах останутся в виде луж и не превратятся в гололедицу, поскольку столбики термометров в городе показывают плюсовые значения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье будет облачно, но дождь не ожидается.