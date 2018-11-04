Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан РФ с Днем народного единства. Поздравление главы кабмина было опубликовано в воскресенье на странице Медведева в соцсети Facebook.

"С праздником, с Днем народного единства!", - написал глава правительства Российской Федерации, сопроводив данную запись фотографией осеннего пейзажа.

День народного единства - один из самых молодых праздников РФ. Его учредили в 2005 году как дань событиям 1612-го: спасению Москвы от польской интервенции.



