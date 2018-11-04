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Озвучен вероятный план Киева по затягиванию России в «ловушку» в Азовском море

//Общество 13+

В районе Одинцово угнали иномарку за 2 миллиона рублей

4 ноября 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

В районе Одинцово угнали иномарку за 2 миллиона рублей
pixabay.com

В подмосковном Одинцове угнали дорогой автомобиль 2015 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением о том, что с 07:00 до 17:00 неизвестный похитил его автомобиль, пишет сайт Подмосковье сегодня. 

Также, как сообщает НСН с ссылкой на Агентство «Москва», в результате ДТП на 55 километре МКАД один человек погиб.

В Иркутске местный житель на машине без номеров сбил пешехода на переходе. Он скрылся с места ДТП, передает Телеинформ.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//В мире

Взрыв прогремел на железной дороге в США

Взрыв прогремел на железной дороге в США

В американском Чикаго в субботу, 3 ноября, прогремел взрыв на пригородной железной дороге. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек, а еще один получил ранения.

//В мире

Госдума: слова генерала НАТО о РФ стали новым витком пропагандистской кампании

Госдума: слова генерала НАТО о РФ стали новым витком пропагандистской кампании

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в воскресенье высказался о словах главы Международного военного штаба альянса генерал-лейтенанта Яна Брукса насчет трудностей НАТО.

//Общество

Запрещенных талибов вновь призывают в Москву

Запрещенных талибов вновь призывают в Москву

Как стало известно «АН», МИД России планирует провести так называемый Московский формат по вопросам афганского урегулирования 9 ноября. В прошлый раз она сорвалась из-за давления США. Возможно в этот раз представители движения «Талибан» доедут до Москвы.

//Новости СМИ2

//В мире

Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась на организацию с критикой в ответ на принятую резолюцию, призывающую США снять с Кубы торгово-экономическое эмбарго, действующее уже много лет.

//В мире

Порошенко надеется, что Турция поможет восстанавливать Донбасс

Порошенко надеется, что Турция поможет восстанавливать Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на содействие Турции в восстановлении инфраструктуры в Донбассе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Американские специалисты намерены искать подлодку "Сан-Хуан" до апреля

Американские специалисты намерены искать подлодку "Сан-Хуан" до апреля

Сегодня стало известно, что американские специалисты намерены искать пропавшую аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" до апреля будущего года. Поисками в настоящий момент занимается компания Ocean Infinity.

//Здоровье

Есть и не толстеть: названы продукты, способствующие похуданию

Есть и не толстеть: названы продукты, способствующие похуданию

Специалисты вновь обратили внимание на пользу здорового питания. Эксперты назвали список продуктов, эффективно способствующих похуданию и оказывающих положительное влияние на организм.

//Происшествия

В Московском метрополитене высказались об инциденте с актрисой Васильевой

В Московском метрополитене высказались об инциденте с актрисой Васильевой

В Московском метрополитене высказались об инциденте с известной актрисой Татьяной Васильевой. Накануне знаменитость попала в НИИ Склифосовского после того, как ей зажало голову дверями вагона.

//Происшествия

Аноним сообщил о минировании московской гостиницы "Космос"

Аноним сообщил о минировании московской гостиницы "Космос"

Рано утром в воскресенье, 4 ноября, неизвестный сообщил о бомбе, которая якобы заложена в здании московской гостиницы "Космос". Большой отель расположен в доме под номером 150 на проспекте Мира.

//Экономика

Якутия придумала способ борьбы с высокими ценами на АЗС

Якутия придумала способ борьбы с высокими ценами на АЗС

Глава республики Якутия Айсен Николаев рассказал журналистам, как планируется повлиять на проблемы высоких цен на топливо, а также некачественного бензина на авто-заправочных станциях.

//В мире

В Крыму высказались о "вине" Меркель в потере Украиной полуострова

В Крыму высказались о "вине" Меркель в потере Украиной полуострова

В Крыму утром в воскресенье, 4 ноября, оценили высказывание депутата Верховной рады Юрия Чижмаря. Украинский политик убежден, что в потере Украиной полуострова виновата канцлер ФРГ Ангела Меркель.

//Новости партнеров

//Происшествия

Татьяна Васильева предоставила подробности инцидента в метро

Татьяна Васильева предоставила подробности инцидента в метро

Российская актриса Татьяна Васильева предоставила подробности инцидента в Московском метрополитене. Накануне артистка получила в столичной подземке травму головы – ее ударило дверями вагона.

//Шоу-бизнес

После смерти Караченцова Людмила Поргина решила ухаживать за его другом

После смерти Караченцова Людмила Поргина решила ухаживать за его другом

Вдова знаменитого артиста Николая Караченцова актриса Людмила Поргина твердо убеждена, что после кончины мужа она, отдавая дань памяти родному человеку, должна совершать добрые дела.

//Общество

Эксперт: Жертвы домашнего насилия боятся мести

Эксперт: Жертвы домашнего насилия боятся мести

По свежим данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин. Лишь 10% из них обращаются за помощью в правоохранительные органы.

//Расследования

Глухонемой ребенок пропал в Волгоградской области

Глухонемой ребенок пропал в Волгоградской области

В городе Михайловка, расположенном в Волгоградской области, пропал глухонемой четырехлетний ребенок. Соответствующую информацию предоставили рано утром в воскресенье, 4 ноября, в СУ СКР по региону.

//В мире

В Германии сетуют на крупные потери из-за антироссийский санкций

В Германии сетуют на крупные потери из-за антироссийский санкций

Введенные Западом антироссийские санкции негативно сказались на экономике Германии, ее потери составляют несколько миллиардов евро ежегодно. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

//Происшествия

В Ленобласти пьяный водитель сбил двоих детей, погибла шестилетняя девочка

В Ленобласти пьяный водитель сбил двоих детей, погибла шестилетняя девочка

В Лужском районе Ленинградской области в минувшую субботу, 3 ноября, иномарка сбила двух детей. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате аварии погибла шестилетняя девочка.

//В мире

Украинский "Нафтогаз" задействовал план "Б" по "Северному потоку-2"

Украинский "Нафтогаз" задействовал план "Б" по "Северному потоку-2"

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов завил, что компания приступила к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2".

//Шоу-бизнес

Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей мамы

Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей мамы

Восемнадцатилетняя дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки стала копией своей мамы. Когда Александра Жулина была маленькой, ее чаще сравнивали с отцом, но теперь все изменилось.

//Новости СМИ2

//Происшествия

При пожаре в московской многоэтажке пострадали пять человек

При пожаре в московской многоэтажке пострадали пять человек

В многоэтажном доме на юго-востоке Москвы произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате возгорания пострадали не менее пяти местных жителей.

//Экономика

Эксперты сообщили, как курс рубля отреагирует на санкции США против Ирана

Эксперты сообщили, как курс рубля отреагирует на санкции США против Ирана

Эксперты рассказали, как курс рубля отреагирует на ожидаемое введение американских санкций против Ирана. Ограничения на экспорт этой страной нефти начнут действовать с понедельника, 5 ноября.

//Политика

В НАТО рассказали о последствиях войны с Россией

В НАТО рассказали о последствиях войны с Россией

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае военного столкновения с РФ европейские страны-участницы альянса столкнутся с серьезными проблемами.

//В мире

США потратят $200 млн на отправку военных к границе с Мексикой

США потратят $200 млн на отправку военных к границе с Мексикой

Власти США до конца текущего года намерены потратить 200 миллионов долларов на отправку военных к границе с Мексикой. При этом общий годовой объем военного бюджета составляет 216 миллиардов долларов.

//Общество

Синоптики обрадовали москвичей прогнозом погоды на воскресенье

Синоптики обрадовали москвичей прогнозом погоды на воскресенье

Синоптики обрадовали жителей Москвы и области прогнозом погоды на воскресенье. Согласно последней информации специалистов, 4 ноября в городе будет облачно, но с прояснениями и без осадков.

//Происшествия

Человек погиб при пожаре в частном доме на юго-востоке Москвы

Человек погиб при пожаре в частном доме на юго-востоке Москвы

Рано утром в воскресенье в частном доме, расположенном на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации столичного главка МЧС, в результате случившегося погиб один человек.

//Новости Redtram

//Наука

Названы продукты, которые способны замедлить старение

Названы продукты, которые способны замедлить старение

Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга провели исследования и выяснили, какие продукты способны замедлить старение организма. Оказалось, что речь идет о еде, в которой содержатся гидрохиноны.

//Общество

Как связан День народного единства с праздником Казанской иконы Божьей Матери

Как связан День народного единства с праздником Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября в России отмечается День народного единства, а православные христиане в этот день также почитают Казанскую икону Божьей Матери. Православные верующие отмечает осеннюю Казанскую с 17 века.

//В мире

Депутат Рады считает, что в потере Украиной Крыма виновата Меркель

Депутат Рады считает, что в потере Украиной Крыма виновата Меркель

Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что в потере Крыма Украиной виновата канцлер ФРГ Ангела Меркель. Он напомнил, что в 2008 году немецкий политик сделала шаг, который стал "роковым".

//В мире

Во время выступления Трампа человеку в толпе внезапно стало плохо

Во время выступления Трампа человеку в толпе внезапно стало плохо

Во время речи президента США Дональда Трампа во Флориде человеку в толпе внезапно стало плохо. Политик приостановил свое выступление и призвал присутствующих незамедлительно "позаботиться о человеке".

//В мире

Американское издание назвало российскую систему ПВО самой мощной в мире‍

Американское издание назвало российскую систему ПВО самой мощной в мире‍

В одном из американских изданий появился материал, в котором автор сделал важное заявление. По его словам, российская комплексная система ПВО сейчас является "самой мощной и продвинутой в мире".

//Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина передарила квартиру в Финляндии внучке

Лидия Федосеева-Шукшина передарила квартиру в Финляндии внучке

У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной появилась названная дочь Вера Рейникайнен, которая подарила ей квартиру в Финляндии. "Хотелось бы, чтобы она приезжала туда, когда захочет и жила там, как владелица".

//Культура

У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро

У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу с травмой головы. По ее словам, в подземке к ней подъехал "какой-то сумасшедший состав". В вагоне московского метро ей защемило голову дверями.

//Общество

Ученые доказали формулу идеального брака: счастливее жены некрасивых мужей

Ученые доказали формулу идеального брака: счастливее жены некрасивых мужей

Группа исследователей провела эксперимент, пытаясь найти формулу счастливой семьи.Результаты эксперимента показали, что супруги некрасивых мужчин намного счастливее женщин, мужья которых красавцы.

//В мире

Тигрица, убившая 13 человек, ликвидирована в Индии

Тигрица, убившая 13 человек, ликвидирована в Индии

В Индии застрелили тигрицу, которая убила 13 человек за последни два года. Хищницу по кличке Авни, что значит «Земля», убили в ночь на субботу в городе Яватмал в индийском штате Махараштра.

//Общество

Землю накрыла затяжная магнитная буря

Землю накрыла затяжная магнитная буря

3 ноября Землю накрыла затяжная магнитная буря. Астрофизики предупреждали, что в субботу, 3 ноября, в самом начале магнитной бури, ожидается мощная вспышка солнечной активности.

//Метеоновости

Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице

Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице

Ветер с порывами до 12 м/с ожидается в Москве завтра, в День народного единства. Воздух прогреется до 8 градусов тепла. Осадки праздник москвичам не испортят, но будет облачно.

//В мире

Украинский писатель объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию

Украинский писатель объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию

Украинский писатель Андрей Кокотюха объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию. "Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор".

//Криминал

В Москве задержали угонщиков, когда они грузили авто на эвакуатор

В Москве задержали угонщиков, когда они грузили авто на эвакуатор

Сотрудники Росгвардии задержали на территории Новой Москвы четырех мужчин, пытавшихся погрузить угнанный автомобиль на эвакуатор. Автомобиль несколько месяцев числился в угоне.

//Спорт

Татьяна Навка высказалась по поводу раздевания на льду Елизаветы Туктамышевой

Татьяна Навка высказалась по поводу раздевания на льду Елизаветы Туктамышевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала мнение о флэшмобе с раздеванием, которое придумала 21-летняя Елизавета Туктамышева: "Я только за то, чтобы было больше таких выступлений".

//Спорт

Фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Финляндии

Фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Финляндии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей третьего этапа Гран-при по фигурному катанию среди женщин-одиночниц в Финляндии. Загитова в сумме за две программы набрала 215,29 балла.

//Шоу-бизнес

Сергей Мазаев рассказал, как попал в клинику из-за пагубной зависимости

Сергей Мазаев рассказал, как попал в клинику из-за пагубной зависимости

Сергей Мазаев признался, что полгода назад из-за проблем в семье и на работе снова стал употреблять наркотики после долгого перерыва. В течение месяца ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.

//Общество

В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод

В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод

В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод. Прорыв магистрального газопровода произошел в Путятинском районе области, неподалеку от села Унгор. Пострадавших нет.

//Шоу-бизнес

Почему Вера Брежнева сделала подарок на юбилей Меладзе ночью

Почему Вера Брежнева сделала подарок на юбилей Меладзе ночью

Музыкант Константин Меладзе рассказал, что его супруга певица Вера Брежнева умеет делать невероятные подарки. Нравится Константину творчество Бориса Гребенщикова. Вера пригласила "Авкариум" домой.

//В мире

Выбрана новая обладательница титула «Мисс Земля»

Выбрана новая обладательница титула «Мисс Земля»

Новой обладательницей титула «Мисс Земля» стала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Девушка обучается маркетингу и свободно разговаривает на вьетнамском и английском языках.

//Шоу-бизнес

Актриса Олеся Судзиловская всполошила сеть пляжным фото

Актриса Олеся Судзиловская всполошила сеть пляжным фото

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская отдыхает на экзотическим острове и выкладывает в сеть пляжные фото. Судзиловская возбудила своих подписчиков, просмотревших ее фотографии.

//В мире

Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО

Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО

В Twitter учений НАТО Trident Juncture 2018 сообщается, что российский дальний противолодочный самолет Ту-142МК пролетел на низкой высоте над флагманом 6-го оперативного флота ВМС США "Маунт Уитни" у берегов Норвегии.

//Спорт

Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду

Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду

Фигуристы запустили в твиттере флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после эффектного выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде, где она заняла первое место.

//В мире

В Египте назвали причину падения истребителя МиГ-29М

В Египте назвали причину падения истребителя МиГ-29М

Причиной падения истребителя МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления военным самолётом. Российские специалисты помогут египетским коллегам точно установить причину аварии истребителя.

//Общество

Полмиллиарда потратили на дорожные камеры к ЧМ-2018, а подключить забыли

Полмиллиарда потратили на дорожные камеры к ЧМ-2018, а подключить забыли

В Ростове все установленные Чемпионату мира по футболу камеры контроля дорожного движения оказались нерабочими. А между тем на них потратили больше полумиллиарда рублей бюджетных денег.

//Спорт

«Динамо» - ЦСКА добились счета 0:0

«Динамо» - ЦСКА добились счета 0:0

3-го ноября в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу на «Арене Химки» встретились «Динамо» и ЦСКА. Московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

//Происшествия

В Москве произошел конфликт со стрельбой

В Москве произошел конфликт со стрельбой

В Москве в районе Хорошево-Мневники сегодня днем мужчина в ходе словесной перепалки выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. Участники конфликта задержаны.

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