В районе Одинцово угнали иномарку за 2 миллиона рублей

В подмосковном Одинцове угнали дорогой автомобиль 2015 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением о том, что с 07:00 до 17:00 неизвестный похитил его автомобиль, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает НСН с ссылкой на Агентство «Москва», в результате ДТП на 55 километре МКАД один человек погиб.

В Иркутске местный житель на машине без номеров сбил пешехода на переходе. Он скрылся с места ДТП, передает Телеинформ.