Эксперт: Жертвы домашнего насилия боятся мести
4 ноября 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
По свежим данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин. Лишь 10% из них обращаются за помощью в правоохранительные органы.
Психолог Центра психологической помощи им. Адлера, первый член совета Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи (РАТЭПП) Михаил Балакин рассказал, почему люди не обращаются в полицию, пишет НСН.
«Понятие насилие размыто. Кто-то называет насилием толчок, а кто-то тяжкие телесные повреждения характеризует как "разлад в семейных отношениях". Но, как правило, жертвы домашнего насилия не очень верят в систему правосудия, они боятся мести. Практически ни у кого нет возможности вызвать такси, снять номер в отеле и обеспечить отныне свою безопасность. Нужна информационная поддержка для жертв домашнего насилия, где человеку дали бы консультацию, посоветовали, что делать квалифицированно. Поэтому количество реальных заявлений от пострадавших в сотни раз меньше количества упоминаний о проблеме», - рассказал он.
Также, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, психолог Татьяна Олешкевич рассказала, почему люди в ночь Хэллоуина стараются переодеться в ведьм, вампиров, привидений, зомби и других отрицательных героев.
В 1938 в США году был особый Хэллоуин, который никогда ни до, ни после не отмечали, передает Ридус.
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