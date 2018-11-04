Эксперт: Жертвы домашнего насилия боятся мести

По свежим данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин. Лишь 10% из них обращаются за помощью в правоохранительные органы.

Психолог Центра психологической помощи им. Адлера, первый член совета Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи (РАТЭПП) Михаил Балакин рассказал, почему люди не обращаются в полицию, пишет НСН.

«Понятие насилие размыто. Кто-то называет насилием толчок, а кто-то тяжкие телесные повреждения характеризует как "разлад в семейных отношениях". Но, как правило, жертвы домашнего насилия не очень верят в систему правосудия, они боятся мести. Практически ни у кого нет возможности вызвать такси, снять номер в отеле и обеспечить отныне свою безопасность. Нужна информационная поддержка для жертв домашнего насилия, где человеку дали бы консультацию, посоветовали, что делать квалифицированно. Поэтому количество реальных заявлений от пострадавших в сотни раз меньше количества упоминаний о проблеме», - рассказал он.

Также, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, психолог Татьяна Олешкевич рассказала, почему люди в ночь Хэллоуина стараются переодеться в ведьм, вампиров, привидений, зомби и других отрицательных героев.

В 1938 в США году был особый Хэллоуин, который никогда ни до, ни после не отмечали, передает Ридус.