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Запрещенных талибов вновь призывают в Москву
4 ноября 2018, 10:31 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «АН», МИД России планирует провести так называемый Московский формат по вопросам афганского урегулирования 9 ноября. В прошлый раз она сорвалась из-за давления США. Возможно в этот раз представители движения «Талибан» доедут до Москвы.
Как рассказал представитель МИД РФ, приглашения направлены странам-участницам Московского формата: «Это Афганистан, наши среднеазиатские партнеры, а также Индия, Иран, Китай, Пакистану и США. Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США». По его словам, все приглашенные участники кроме США подтвердили свою заинтересованность в проведении встречи.
Отвечая на вопрос «АН», кто будет представлять движение «Талибан», дипломат ответил, что прилетит небольшая делегация из политического офиса талибов в Катаре. «Но, к сожалению, до сих пор «Талибан» остается запрещенной в России организацией. И ее представителям въезд в нашу страну закрыт. Вроде этот визит удалось «пробить», но дальнейшие консультации, которые могли бы стать прорывными, в такой обстановке невозможны», - подчеркнул он.
Напомним, что встреча Московского формата с участием талибов планировалась еще 4 сентября. Тогда четыре высших представителя «Талибан» должны были прилететь в Москву под личные гарантии спецпредставителя президента по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова. Однако буквально за несколько дней она была отменена без объяснения причин. Тогда российский дипломат сказал «АН», «самым агрессивным противником встречи представителей «Талибан» в Москве был именно Госдеп США. И они своего добились. Уж не знаю какими способами, но добились. А мы показали себя слабыми».
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