Синоптики обрадовали москвичей прогнозом погоды на воскресенье

Синоптики обрадовали жителей Москвы и области прогнозом погоды на воскресенье. Согласно последней информации специалистов, 4 ноября в городе будет облачно, но с прояснениями и без осадков.

Максимальная температура воздуха в столице сегодня составит плюс восемь градусов, а в Подмосковье – плюс девять градусов, передает РИА "Новости".

Метеорологи отмечают, что в воскресенье в Москве и Московской области ветер будет северо-западным, а его скорость будет достигать от четырех до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление в городе составит 757 миллиметров ртутного столба.