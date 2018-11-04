Синоптики обрадовали москвичей прогнозом погоды на воскресенье
4 ноября 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики обрадовали жителей Москвы и области прогнозом погоды на воскресенье. Согласно последней информации специалистов, 4 ноября в городе будет облачно, но с прояснениями и без осадков.
Максимальная температура воздуха в столице сегодня составит плюс восемь градусов, а в Подмосковье – плюс девять градусов, передает РИА "Новости".
Метеорологи отмечают, что в воскресенье в Москве и Московской области ветер будет северо-западным, а его скорость будет достигать от четырех до девяти метров в секунду.
Атмосферное давление в городе составит 757 миллиметров ртутного столба.
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