Как связан День народного единства с праздником Казанской иконы Божьей Матери

Официально 4 ноября в России отмечается День народного единства, а православные христиане в этот день также почитают Казанскую икону Божьей Матери. Кстати, в отличие от самого молодого государственного праздника, пришедшего на смену торжествам в честь Октября, народ отмечает осеннюю Казанскую с далекого 17 века.

В том же веке происходят ключевые для судьбы России события, навсегда закрепившие за ней статус суверенной державы. Сегодняшние праздники - это напоминание о подвиге народа в тяжелый период Смутного времени.

4 ноября 1612 года усилиями Второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского польско-литовские интервенты были изгнаны из Китай-города. По преданию, ополченцы молились о победе перед чудотворным образом Божьей Матери, которая специально была доставлена из Казани в Москву. Князь Пожарский, вступая в город с иконой, поклялся построить храм в память этой победы.

Так на углу Красной площади и Никольской улицы появился нарядный Казанский собор. Правда, современное здание – это грамотная реконструкция, поскольку в советское время храм был снесен.

В знак благодарности Пресвятой Богородице за избавление столицы, а позже и всей России, при втором царе из новой династии Романовых был установлен праздник осенней Казанской иконы, образ которой до сих пор является одним из самых почитаемых в народе.

Этот день Казанской Божией Матери на Руси считался своего рода рубежом, вслед за которым почти сразу наступала настоящая зима. С этим днем связано много народных поговорок: «Коли на Казанскую небо заплачет, то следом и зима придет»; «С Казанской тепло морозу не указ».

В этот день в России любили играть свадьбы, так как считалось, что тот, кто женится на Казанскую, будет счастлив в браке.