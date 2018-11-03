Ученые доказали формулу идеального брака: счастливее жены некрасивых мужей

Многие женщины, выбирая мужчину в мужья, предпочитают не очень красивого мужчину, даже вообще не акцентируют внимание на внешность. И они правы. Ученые провели исследование и доказали: замужних женщин, у которых глава семейства не отличается красотой, счастливых в браке больше, чем тех, у кого мужья красавцы.

Группа американских исследователей из Estatal University of Florida провела эксперимент, пытаясь найти формулу счастливой семьи. В исследовании рассматривались 113 пар. Результаты эксперимента показали, что женщины, состоящие в браке с некрасивыми мужчинами, намного счастливее женщин, партнеры которых красивые.

Супруги некрасивых мужчин чувствуют себя увереннее, чем жены красавцев. Они никогда не сравнивали себя с другими женщинами, а просто получают удовольствие от семейной жизни.

А жены красавцев постоянно переживают, как бы муж не ушел к другой.