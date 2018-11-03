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Землю накрыла затяжная магнитная буря
3 ноября 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
3 ноября Землю накрыла затяжная магнитная буря. Астрофизики предупреждали, что в субботу, 3 ноября, в самом начале магнитной бури, ожидается мощная вспышка солнечной активности.
В последующие дни 4, 5 и 6 ноября активность Солнца постепенно начнет понижаться, но все еще будет выше нормы. Пика активности магнитные бури достигнут 4 ноября. Метеозависимые люди могут ощущать влияние солнечной активности, - сообщает сайт rosregistr.ru. Люди могут чувствовать головную боль, слабость, недомогание, головокружение.
Из-за влияния магнитных бурь человек жалуется обычно на: головокружение; головную боль;
тошноту со слабостью; нарушение сердечного ритма; повышение или понижение артериального давления;
учащенное дыхание.
Страдающим от магнитных бурь рекомендуется строго выполнять рекомендации врачей, принимать прописанные лекарственные препараты. Специалисты советуют в эти дни отложить запланированную физическую работу, больше отдыхать.
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